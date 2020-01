Novartis finalizza l'acquisizione di The Medicines Company

BASILEA - Novartis ha portato a termine l'operazione da quasi 10 miliardi di dollari (praticamente l'equivalente in franchi) per rilevare la società biotecnologica americana The Medicines Company. Al 3 gennaio, la multinazionale farmaceutica renana si è assicurata circa il 75% delle azioni in circolazione, al prezzo di 85 dollari ciascuna.

Stando a un comunicato odierno di Novartis, un ulteriore 16,9% dei titoli le è già stato garantito. L'interesse del gruppo basilese per l'impresa con sede nel New Jersey era emerso lo scorso novembre e a dicembre era stata pubblicata un'offerta formale.

The Medicines Company, finora quotata a Wall Street nel listino Nasdaq dal quale verrà però ritirata, ha nell'Inclisiran il proprio farmaco di spicco. Si tratta di un medicinale sperimentale che serve a ridurre il colesterolo per i pazienti a rischio cardiovascolare.

Novartis intende accorpare la società alla sua entità Medusa Merger Corporation. L'acquisizione si inserisce nella strategia del CEO Vas Narasimhan di rafforzare il portafoglio di medicinali con nuovi prodotti.