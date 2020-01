Avenir Suisse: l'agricoltura costa 20 miliardi e la fattura cresce

ZURIGO - La politica agricola svizzera costa oltre 20 miliardi di franchi, una cifra in aumento del 4% rispetto all'autunno del 2018. I 700 milioni di franchi di uscite supplementari sono in gran parte dovuti all'incremento dei costi ambientali causati dal settore primario. Avenir Suisse oggi ha pubblicato un aggiornamento del suo "registro dei privilegi dell'agricoltura svizzera", in concomitanza con la conferenza stampa annuale dell'Unione svizzera dei contadini (USC).

La prima versione del "registro dei privilegi" era stata presentata alla stampa nel settembre del 2018. In questi 16 mesi i costi sono lievitati di altri 700 milioni di franchi l'anno, di cui 300 milioni sono riconducibili all'uso di pesticidi, al carico eccessivo di fosforo e alla diminuzione della biodiversità, afferma il think tank delle imprese svizzere in un comunicato. «In alcuni casi - aggiunge - le sovvenzioni promuovono addirittura un comportamento nocivo per l'ambiente o perlomeno non lo sanzionano».

La "fattura" attuale ammonta a 20,7 miliardi di franchi anni di cui il 22,9% è a carico dei contribuenti, il 18,4% viene pagato dai consumatori, un ulteriore 36,9% è imputabile al carico ambientale mentre il 21,8% pesa sulle imprese sotto forma di mancate opportunità d'esportazione, secondo Avenir Suisse. Ogni impiego (equivalente a tempo pieno) nell'agricoltura costa 200'000 franchi l'anno, un'azienda agricola 400'000 franchi in media e ogni chilometro quadrato di superficie 2 milioni di franchi, secondo i calcoli presentati del "registro". Le economie domestiche quindi sborsano in media quasi 2300 franchi per il finanziamento della politica agricola (1000 franchi come consumatori e altri 1300 per pagamenti fiscali al settore agricolo).

La lobby agricola giustifica gran parte delle sovvenzioni con le difficoltà delle famiglie contadine, anche se queste in realtà traggono il minor beneficio dal sistema attuale visto che una ragguardevole fetta viene deviata verso strutture a monte e a valle della catena agroeconomica, afferma il think tank. Gli agricoltori svizzeri quindi sono doppiamene sotto pressione: da un lato pagano un prezzo elevato per i fattori di produzione, dall'altro sono confrontati con margini ridotti al momento di vendere i loro prodotti ad aziende di trasformazione e dettaglianti.

In un'analisi pubblicata parallelamente al nuovo registro dei privilegi vengono paragonati questi costi con altre voci di spesa dello Stato. Tenendo conto delle uscite della Confederazione e dei cantoni, la Svizzera sborsa tre volte di più per l'economia agricola che per il Politecnico federale di Zurigo. Chi ha un'occupazione nell'agricoltura oggi riceve quasi un quarto in più rispetto ad un pensionato AVS che ha versato contributi per anni. Questi paragoni hanno lo scopo di incitare la riflessione e in alcuni casi sono volutamente audaci, spiega il comunicato.

Avenir Suisse torna quindi a chiedere una riforma radicale del settore che comprenda l'apertura delle frontiere ai prodotti agricoli, la rinuncia a sovvenzioni per conservare le attuali strutture e un cambiamento degli indennizzi delle prestazioni d'interesse generale.