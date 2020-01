Le piccole e medie imprese stanno peggio

ZURIGO - Nel dicembre scorso, la situazione economica delle piccole e medie imprese (PMI) in Svizzera è peggiorata. Secondo il Purchasing Managers Index elaborato da Raiffeisen, sono peggiorate in particolare le valutazioni delle aziende sui volumi di produzione e sull'occupazione.

L'indice per le PMI, ottenuto dopo aver interrogato circa 200 aziende, si è attestato a dicembre a 47,1 punti, in calo rispetto a novembre (50,3 punti).

Per la prima volta dall'inizio dei sondaggi, a dicembre non solo l'indice generale, ma anche tutti i sotto indici sono scesi sotto la soglia dei 50 punti, si legge in una nota odierna della banca. Il declino riflette il raffreddamento della congiuntura che ha colpito il settore industriale.

Il relativo indice che misura l'occupazione ha toccato addirittura il minimo storico attestandosi a 44 punti. Secondo Raiffeisen, la debolezza economica del settore manifatturiero sta lasciando il segno sul mercato del lavoro. Non ci sono segnali di un'immediata inversione di tendenza, dal momento che anche le commesse in portafoglio sono in diminuzione.