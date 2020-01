Swantee si dimette, Krause nuovo CEO di Sunrise

OPFIKON - Cambio al vertice per Sunrise. Il CEO Olaf Swantee ha rassegnato le proprie dimissioni dopo oltre tre anni e mezzo e sarà sostituito con effetto immediato da André Krause, attuale CFO. «Olaf sosterrà André fino all'assemblea generale del 2020 di aprile per garantire un cambiamento di leadership senza intoppi», conferma l’operatore in una nota odierna.

Inoltre, Peter Kurer e Peter Schöpfer - attuali presidente e vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Sunrise - hanno deciso di non candidarsi all'assemblea generale del 2020. Una decisione che, come quella presa dal CEO uscente, è stata accolta con rammarico dal Cda.

Il nuovo CEO - André Krause è entrato a far parte di Sunrise nel 2011 ed è stato determinante alla trasformazione dell’azienda. Come CFO, ha guidato l'IPO di successo nel 2015 e la successiva vendita delle antenne di telefonia mobile.

Krause ha una vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni, che ha acquisito durante il suo periodo presso Sunrise e Telefónica O2 Germany, dove ha ricoperto il ruolo di CFO dal 2006 al 2011. In precedenza, ha lavorato in qualità di consulente per McKinsey e Arthur Andersen.