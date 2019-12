Oms: servono 9 milioni tra infermieri e ostetrici

GINEVRA - Il mondo ha bisogno di altri 9 milioni tra infermieri e ostetrici, se vuole raggiungere una copertura sanitaria universale entro il 2030. Questo l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in vista dell'arrivo del 2020, anno che l'Assemblea mondiale della sanità ha dedicato proprio a queste due professioni sanitarie.

Gli infermieri e le ostetriche svolgono un ruolo vitale nell'accesso alle cure, scrive l'Oms sul portale. «Dedicano la loro vita a offrire cura a madri e bambini, a somministrare vaccinazioni salvavita e consigli sulla salute, a prendersi cura delle persone anziane e, in generale, a soddisfare i bisogni sanitari quotidiani essenziali. Spesso sono il primo e unico punto di cura nelle loro comunità». Rappresentano, osserva Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, «la spina dorsale di ogni sistema sanitario: per questo, per il 2020 chiediamo a tutti i paesi di investire in infermieri e ostetriche come parte del loro impegno per la salute per tutti». Quelli attualmente presenti nel mondo sono, infatti, troppo pochi.

In vista del 2020, sul portale dell'Oms è stato dedicato uno spazio ad hoc, in cui sono state raccolte storie e fotografie provenienti da tutto il mondo, per testimoniare il lavoro svolto quotidianamente da queste figure fondamentali per i sistemi sanitari, dalle Filippine alla Nigeria, dalla Romania al Guatemala.