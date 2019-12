Era stato annunciato, ma le azioni non sono state riacquistate

GINEVRA - Il gigante ginevrino della certificazione e dell'ispezione SGS, dopo aver annunciato lo scorso febbraio di voler procedere al riacquisto di azioni proprie per 250 milioni di franchi, ha deciso di non attuare l'operazione.

SGS non ha riacquistato azioni nel periodo dal 4 febbraio al 19 dicembre, ha indicato oggi la società ginevrina in un breve comunicato. I titoli erano inizialmente destinati alla partecipazione azionaria dei dipendenti.

Ogni anno SGS annuncia questa operazione, ma non sempre viene effettivamente messa in pratica. «È sufficiente annunciarlo, ma non vuol dire che lo faremo», ha spiegato un portavoce della società all'agenzia finanziaria AWP. La decisione, ha aggiunto, non è legata al mercato: «Posso confermare che gli affari sono buoni».