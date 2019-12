Attenti a queste bici da corsa

BERNA - Le biciclette da corsa "Teammachine SLR01 Disc" - modello 2018 e 2019 - saranno richiamate dal loro produttore per un controllo di sicurezza. BMC Switzerland - in collaborazione con UPI - sottolinea infatti che «sussiste il pericolo di caduta», poiché «lo sterzo potrebbe rompersi o spezzarsi».

Il richiamo concerne - come detto - le biciclette da corsa BMC Teammachine con freni a disco che sono in commercio dal giugno del 2017 (in allegato il documento che riporta tutti i modelli interessati dal provvedimento).

«Le biciclette in questione non devono più essere utilizzate», precisa BMC Switzerland. I proprietari sono invitati a recarsi presso un rivenditore per un controllo di sicurezza. «Sarà gratuito, così come la sostituzione della forcella».