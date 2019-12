DKSH si rafforza nel Pacifico

ZURIGO - Lo specialista zurighese di marketing e distribuzione DKSH ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Crossmark. L'operazione gli permette di rafforzare la sua posizione nella regione Asia-Pacifico, ha precisato oggi l'azienda.

Crossmark è attiva in Australia e Nuova Zelanda. Per DKSH, questa è un'opportunità per ampliare la propria gamma di servizi, visto che l'azienda è già attiva in questo campo con la joint venture DKSH Smollan, presente in undici mercati dell'Asia-Pacifico.

DKSH acquisisce Crossmark Nuova Zelanda, mentre DKSH Smollan assorbirà l'unità australiana. Il gruppo zurighese detiene una partecipazione del 51% nella joint venture.

Con 250 dipendenti, Crossmark raggiunge un fatturato annuo di 50 milioni di franchi e gode di una «buona redditività e rendimento del capitale». Se ottiene l'approvazione delle autorità di concorrenza, l'operazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2020, secondo le previsioni di DKSH.

L'acquisizione di Crossmark rientra nella strategia di DKSH per rafforzare la posizione in Asia-Pacifico. Nel 2018 ha acquisito le bevande di Davies Food in Nuova Zelanda e nel 2019 il distributore australiano di beni di consumo CTD in Australia.