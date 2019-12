In Svizzera il paniere da 100 euro costa 168 franchi

NEUCHÂTEL - Gli svizzeri devono sborsare 168 franchi per un paniere che nell'Unione Europea costa in media 100 euro (l'equivalente di circa 109 franchi). Lo rivelano gli ultimi dati provvisori - relativi al 2018 - sulla parità del potere d'acquisto pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

In Germania lo stesso paniere costava 107 euro, in Francia 109 e in Austria 111, mentre in Italia (98 euro) si situava lievemente al di sotto della media dell'UE.

Per quanto riguarda il livello dei prezzi (calcolato dividendo la parità del potere d'acquisto per il tasso di cambio), la Svizzera è il terzo paese più caro in Europa, con un indice a 145,8 punti rispetto alla media di 100 punti nell'UE. Il livello dei prezzi è ancor più elevato in Islanda (154,3 punti) e in Norvegia (147,7), mentre la quota più bassa si trova in Turchia (40,6), Macedonia del Nord (44,7) e Albania (46,5).

Particolarmente costosi in Svizzera erano gli articoli per la sanità (209 punti) e l'insegnamento (219). Ma esistevano anche prodotti più a buon mercato nella Confederazione che nell'UE, ad esempio i software (94 punti).