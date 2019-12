Sconfitta dei consumatori contro Volkswagen e Amag, SKS valuta il ricorso

BERNA - La Fondazione per la protezione dei consumatori (Stiftung für Konsumentenschutz, SKS) sta valutando se impugnare la sentenza del tribunale del commercio del canton Zurigo, che ha respinto la sua richiesta di indennizzi contro Amag e Volkswagen nella vicenda Dieselgate.

In un comunicato la SKS afferma di non poter seguire l'argomentazione della corte, che ha negato all'organizzazione la capacità di agire processualmente sul caso, visto che l'azione non sarebbe contemplata dalla scopo della fondazione. SKS è di parere contrario: il mandato della società è proprio quello di salvaguardare gli interessi dei consumatori. I giuristi stanno quindi prendendo in considerazione un ricorso al Tribunale federale.

La fondazione lamenta inoltre l'assenza di uno strumento per avviare cause collettive e promette che tornerà alla carica su questo tema nell'ambito della revisione del codice di procedura civile che sarà affrontato l'anno prossimo dal parlamento.