In Svizzera siamo sempre più poveri. E in Ticino va anche peggio

BERNA - La povertà in Svizzera continua a progredire, malgrado la buona situazione economica. Le persone toccate dal fenomeno erano 675'000 nel 2017, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Queste cifre, che vengono ricordate nell'Almanacco 2020 di Caritas, devono indurre a ripensare l'assistenza sociale, ricorda l'organizzazione.

La povertà è in costante aumento dal 2014. Allora il tasso era del 6,7% ed è salito a oltre l'8% nel 2017. Quasi il 10% delle persone povere vive in Ticino, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica. In un solo anno le persone colpite dal fenomeno sono aumentate di 60'000 a livello nazionale. Questo sviluppo è ancor più preoccupante se si pensa che la disoccupazione SECO è ai minimi storici (2,6%), ricorda Caritas martedì.

«Le condizioni lavorative sempre più precarie per cui è difficile provvedere con le proprie forze al sostentamento dimostrano che non tutti beneficiano della buona situazione economica¢. Le persone a basso reddito sono costrette ad avere più impieghi per potersi guadagnare da vivere. Inoltre, negli ultimi anni è cresciuto anche il numero di sottoccupati: 360'000 persone lo scorso anno avrebbero voluto aumentare il loro grado di occupazione. Il tasso di sottoccupazione in Svizzera era del 7,3% ed è il più alto d'Europa. Le donne sono particolarmente colpite perché per loro il tasso è triplo rispetto a quello degli uomini. In Ticino nel 2018 il tasso di sottoccupazione nel 2018 era del 9.6% in generale e del 14.8% per le donne.

Le lavoratrici sono più spesso impiegate a tempo parziale e la loro rendita vecchiaia è inferiore del 37% a quella degli uomini. «Non sorprende pertanto che nella vecchiaia il rischio di povertà delle donne risulti raddoppiato», scrive Caritas. Il rischio di dipendere dall'assistenza sociale ormai aumenta drasticamente a partire dai 46 anni. In media, oggi una persona percepisce aiuti sociali per quasi quattro anni, dieci mesi in più rispetto a dieci anni fa.

Le famiglie inoltre sono sempre più sotto pressione a causa del continuo incremento delle spese di cassa malattia: i premi sono più che raddoppiati negli ultimi 20 anni, i salari reali sono aumentati solo del 14% nello stesso periodo. Nella maggior parte dei Cantoni, gli assicurati spendono in media tra il 15 e il 18% del loro reddito per i premi, ben al di sopra del limite massimo dell'8% fissato inizialmente dal Consiglio federale. Questa evoluzione è dovuta anche al fatto che fra il 2011 e il 2017 ben 17 i cantoni hanno ridotto i sussidi per i premi. «E come se non bastasse, anziché impiegare i fondi federali destinati alla riduzione dei premi per le famiglie a basso reddito, i Cantoni preferiscono finanziare i premi dei beneficiari dell'assistenza sociale che però andrebbero pagati con i fondi cantonali».

Il costante deterioramento della situazione, secondo Caritas dimostra la necessità di agire per riformare il sistema di sicurezza sociale. L'assistenza sociale rappresenta oggi molto di più dell'«ultima rete di sicurezza, come viene spesso definita: oramai serve ad ammortizzare i rischi che nessuna assicurazione sociale copre», scrive l'associazione caritatevole.