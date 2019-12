Roche, via libera anche dagli Usa per l'acquisizione di Spark

BASILEA - Per il gruppo farmaceutico basilese Roche nulla si oppone più all'acquisizione di Spark Therapeutics, società statunitense specializzata nelle terapie geniche. Dopo che ieri le autorità britanniche hanno dato il via libera all'operazione da 4,3 miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi), anche le autorità statunitensi hanno fornito il loro consenso.

L'autorità statunitense responsabile, la Federal Trade Commission, ha completato le indagini e ha approvato l'acquisizione senza riserve, ha indicato Roche la scorsa notte. Il gruppo renano aveva offerto agli azionisti di Spark 114,50 dollari per titolo.

A causa dell'esame dettagliato da parte delle due autorità, Roche ha dovuto più volte prolungare i termini della sua offerta pubblica di acquisto (Opa), che scadeva ieri. Il primo annuncio risale al febbraio scorso.

Roche detiene ormai il 60,4% delle azioni ordinarie di Spark; l'obiettivo era di ottenere la maggioranza dei titoli. L'acquisizione verrà finalizzata ancora oggi, afferma una seconda nota. Nel quadro della transazione tutte le azioni non in possesso di Spark, Roche o una sua filiale saranno acquisite allo stesso prezzo come quello pagato nel quadro dell'Opa. Una volta completata la fusione Spark diverrà una controllata al 100% di Roche e le azioni del gruppo americano saranno ritirate dal Nasdaq.