Attenzione alle bici per bambini "woom"

BERNA - In collaborazione con l'UPI, l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, la società woom segnala un problema di sicurezza riguardante alcuni modelli delle sue biciclette per bambini.

In particolare, si è riscontrato un rischio di caduta e le bici in questione dovranno essere equipaggiate con una vite e un dado, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale del consumo.

Il problema riguarda i modelli woom 4, woom 5 e woom 6 con attacco Vario che permette di regolare il manubrio in altezza, vendute a partire dal 2018. Il rischio di sicurezza non sussiste nel caso in cui le biciclette siano dotate di parafango woom originale.

I clienti in possesso di una di queste biciclette sono invitati a mettersi in contatto quanto prima con il loro rivenditore o con il servizio clienti di woom.