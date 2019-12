Gli svizzeri e i treni, un "amore" che non ha eguali in Europa

BERNA - Gli svizzeri prendono il treno in media 71 volte all'anno, percorrendo 2398 chilometri, secondo cifre pubblicare dall'Ufficio europeo di statistica Eurostat. Gli elvetici restano quindi i più grandi utilizzatori di treni del continente.

La quantità di viaggi in treno per abitante nel 2018 in Svizzera è quasi doppia rispetto a quella fatta registrare in Lussemburgo, secondo in classifica con 38 viaggi, si legge in un comunicato odierno del Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (Litra). Seguono in blocco Danimarca, Austria e Germania con 35 viaggi. In fondo alla classifica europea si piazzano Lituania e Grecia, con soli due viaggi.

Anche la media di chilometri percorsi per abitante in Svizzera supera nettamente quella degli altri Paesi. Al secondo posto c'è l'Austria (1481 km), seguita da Francia (1393 km), Svezia (1324 km) e Germania (1182 km). Anche in questo caso, Lituania e Grecia chiudono la classifica, con rispettivamente 127 e 103 km.