Snowpark: l'80% di chi si fa male ha tra i 10 e i 30 anni

BERNA - Gli snowpark con elementi artificiali (jibs) e salti fatti di neve attirano sempre più sciatori nelle stazioni invernali svizzere. E le statistiche sugli infortuni lo confermano: una valutazione dell'UPI indica che delle 76 000 persone che devono ricorrere a cure mediche a seguito di un infortunio sportivo, una su dieci si è fatta male in uno snowpark.

Infortunati per lo più sotto i 30 anni - Un dato importante è che negli snowpark si infortunano soprattutto i giovani: l'80% di chi si fa male ha tra i 10 e i 30 anni. Sulle piste “solo” il 43% dei feriti appartiene a questa fascia d'età. Le lesioni riportate negli snowpark, cadendo ad esempio su elementi duri, sono spesso gravi e riguardano la testa e la schiena: le ferite alla schiena sono quattro volte più frequenti negli snowpark che sulle piste. Tutti gli snowpark dovrebbero quindi essere autoesplicativi e a prova di errore: questo significa che in queste strutture gli errori devono essere meno frequenti e non devono causare lesioni gravi, soprattutto tra i bambini e i giovani. L'UPI fornisce quindi consulenza e supporto ai gestori di snowpark.

Separare e segnalare correttamente - Per prevenire gli infortuni gravi, l'UPI chiede in una nuova documentazione tecnica che gli snowpark siano segnalati meglio e separati più chiaramente dalle piste per evitare che qualcuno vi finisca per sbaglio. L'UPI raccomanda inoltre di adottare una classificazione più chiara in base al grado di difficoltà (XS-XL). «Se gli sciatori possono scegliere un grado di difficoltà adatto alle loro capacità, si divertono di più e rischiano meno di farsi male», dice Benedikt Heer, specialista dell'UPI per gli sport sulla neve.

Da XS a XL - Gli snowpark del livello XS sono pensati per gli sciatori sotto i 6 anni: offrono uno spazio ludico a misura di bambino su un terreno pianeggiante ed elementi senza altezza di caduta. I più piccoli, infatti, non sono ancora pronti ad affrontare le sollecitazioni cui è sottoposto il fisico nei gradi di difficoltà superiori. Il livello S è indicato per la maggior parte degli sciatori: bambini dai 6 anni in su, principianti e tutti coloro che non hanno molta dimestichezza con gli snowpark. I livelli XS e S propongono solo elementi percorribili anche a bassa velocità. I ragazzi sotto i 13 anni non dovrebbero avventurarsi negli snowpark di livello M e L se non sono accompagnati da una persona esperta. L'UPI sconsiglia inoltre di aprire le strutture di livello XL a tutti, anzi raccomanda di limitarne l'accesso ai più esperti.

Le principali regole di comportamento negli snowpark