Internet «ha cambiato il lavoro» di una persona su 4 nell'ultimo anno

NEUCHÂTEL - Internet ti cambia il lavoro. In Svizzera, la quasi totalità della popolazione sotto i 55 anni naviga sul web e la digitalizzazione si fa inevitabilmente strada anche nel mondo del lavoro. Una persona su quattro - come indicano i risultati dell’ultima rilevazione dell’Ufficio federale di statistica (UST) sull’utilizzo di Internet nelle economie domestiche - afferma che la natura della propria professione sia cambiata nel corso degli ultimi 12 mesi per via dell’introduzione di nuovi strumenti informatizzati o software.

Nuovi strumenti che facilitano la collaborazione ma spesso richiedono lo sviluppo di nuove competenze. In tal senso, quasi un terzo delle persone occupate (29%) ha dichiarato come sia aumentato anche il tempo necessario ad acquisire tali competenze, il cui livello risulta pure fortemente legato all’età.

Età e competenze - Se lo scarto generazionale tende a diminuire per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, ciò non si verifica per le competenze necessarie a un utilizzo ottimale degli strumenti digitali. I tre quarti della popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni possiedono competenze digitali molto avanzate. Una proporzione che diminuisce con l’avanzare dell’età: un terzo delle persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni vanta competenze digitali avanzate, mentre tale quota si attesta solo al 16% per quelle dai 65 anni in su.

In altre parole, nonostante gli utenti di Internet siano in aumento - nel 2019 la quota ha raggiunto il 93% -, il loro effettivo livello di competenze rimane limitato.