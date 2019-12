Di nuovo apprendista a 46 anni: «In cantiere non ce la facevo più»

ZURIGO - È attento in classe, così come sul posto di lavoro: Sandro Ehrensperger del canton Turgovia è davvero un gioiello di apprendista per l'azienda di trasporti su ruota Thomann a Schmerikon (SG).



Ha solo una caratteristica peculiare: lui ha 46 anni e, questo, non è (assolutamente) il suo primo impiego: «Lavoravo in cantiere e, invecchiando, mi sono reso conto che semplicemente non ce la facevo più: non sarei mai riuscito ad arrivare alla pensione», racconta a 20 Minuten il padre di due figli che (probabilmente) è il più "maturo" apprendista della Svizzera.

L'offerta di Thomann, che per la posizione di apprendista adulto offre il salario minimo per il settore di 4'000 franchi, è cascata proprio a fagiolo: «In questo modo riesco a far quadrare i conti», conferma lui che fra le mani avrà un nuovo attestato di capacità da meccatronico di automobili Afc.

L'azienda sangallese, che offre questo tipo di formazione a persone di minimo 35 anni, non lo fa mica per beneficenza: se dal punto di vista economico sono più cari, gli apprendisti adulti sono già in grado di lavorare per l'azienda, e per più ore. La formula, sembra funzionare, e sono già in 6 a essersi candidati per il 2020 come conferma l'amministratore delegato Luzi Thomann.