Berna scrive a Parmelin: «Basta col pesticida clorotalonil»

BERNA - Il governo del Canton Berna ha scritto una lettera al consigliere federale Guy Parmelin per chiedere alla Confederazione di vietare immediatamente il pesticida clorotalonil. L'utilizzo di questa sostanza, che l'Unione europea da tempo considera come probabilmente cancerogena, è molto chiacchierato in Svizzera.

L'esecutivo bernese domanda che il pesticida sia proibito al fine di proteggere l'approvvigionamento di acqua potabile. La richiesta vale anche per la vendita e l'uso di prodotti fitosanitari che lo contengono.

Secondo il Cantone, succede che residui di clorotalonil siano rilevati in pozzi di captazione. Nonostante sia stato abolito nell'Ue, tale pesticida potenzialmente pericoloso per la salute resta autorizzato in Svizzera, si legge in una nota odierna. Le autorità federali stanno comunque pensando di proibirlo.

In novembre anche le aziende dell'acqua potabile del canton Soletta hanno sollecitato il Consiglio federale a vietare da subito il clorotalonil, in modo da evitare che esso contamini per anni le falde. Il fungicida, utilizzato dagli anni '70, viene impiegato in particolare nelle colture di cereali e ortaggi, così come nei vigneti.

In attesa di saperne di più sui suoi effetti, l'Unione svizzera dei contadini (USC) ha già raccomandato agli agricoltori di rinunciare ai prodotti a base di clorotalonil.