Venduta una quota dell'aeroporto di Zurigo (ma non si sa a chi)

ZURIGO - Importante cambiamento nell'azionariato di Flughafen Zürich, la società di gestione dell'aeroporto di Zurigo: un quota del 5,6%, per un valore di circa 300 milioni di franchi, ha cambiato proprietario.

Si conosce il nome del venditore (fondi legati all'inglese Universities Superannuation Scheme Ltd), ma non quello dell'acquirente: contattata dall'agenzia Awp l'impresa elvetica non ha voluto commentare la transazione. La notizia ha comunque messo sotto pressione in borsa i titoli di Flughafen Zürich, che in mattinata sono arrivati a perdere oltre il 3%.

Nella sua forma attuale Flughafen Zürich è stata fondata nell'aprile 2000. Azionista principale è il canton Zurigo, che controlla il 33% delle azioni; la città di Zurigo ha il 5%.



La società l'anno scorso ha realizzato un fatturato di 1,15 miliardi di franchi e un utile di 238 milioni. In organico ha oltre 1700 dipendenti. Lo scalo di Zurigo è il più importante della Svizzera: nel 2018 ha accolto 31 milioni di passeggeri.