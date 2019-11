Uno svizzero su quattro lavora per una multinazionale

BERNA - Un occupato su quattro in Svizzera lavora per una multinazionale: di questi circa due terzi sono attivi per una azienda elvetica, gli altri per una controllata nella Confederazione di una ditta estera.

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) nell'ambito del suo rilevamento strutturale delle imprese Statent, alla fine del 2018 le aziende multinazionali erano 28'622, con 1,41 milioni di lavoratori. Fra il 2014 e il 2017 la crescita annua dell'occupazione in questo segmento è stata pari allo 0,8%, in linea con l'insieme dell'economia (0,9%), ma nel 2018 ha subito un'accelerazione, arrivando al 2,7%.

Le multinazionali sotto controllo domestico sono 16'224, con 919'000 addetti, quelle controllate dall'estero 12'398, con 490'000 occupati. Considerando solo questi ultimi, il 25% è attivo per gruppi con sede in Germania, il 18% per conglomerati americani e il 15% per società francesi.

Lontano dal podio sono però in corso movimenti significativi: ad esempio fra il 2014 e il 2018 il numero di posti di lavoro nelle imprese a controllo cinese è più che settuplicato, passando da 1815 a 13'470. Un aumento degli addetti è stato registrato anche nelle imprese sotto controllo inglese e giapponese (rispettivamente +10% e +3,2%), mentre l'occupazione delle unità appartenenti a multinazionali italiane è diminuita del 2,5%. Le multinazionali straniere sono più presenti nella zona del Lemano e a Zurigo che altrove (il Ticino è nella media nazionale).

Rimanendo in ambito regionale ma tornando a spostare l'attenzione sull'insieme delle multinazionali, emergono tre regioni con un profilo tendenzialmente industriale: Svizzera orientale, Svizzera nordoccidentale e Espace Mittelland, dove oltre il 40% di tutti i posti di lavoro dei gruppi in questione sono nel settore primario o secondario, ben più della media svizzera, che è al 32%. Invece nella Regione del Lemano più di tre quarti e a Zurigo addirittura più di cinque sesti degli occupati nelle multinazionali lavorano nel settore terziario.