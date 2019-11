Blockchain: per il Consiglio federale bisogna migliorare le condizioni quadro

BERNA - Aumentare la certezza del diritto e arginare i rischi di abusi nell'utilizzo delle tecnologie di registro distribuito (TRD) e blockchain, su cui si basa per esempio la rete di pagamenti con la moneta virtuale Bitcoin. Il Consiglio federale ha perfezionato le condizioni quadro del settore perseguendo questi obiettivi inclusi in un messaggio alle Camere.

Se la Svizzera vuole continuare a posizionarsi e svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese tecnofinanziarie e attive nella TRD sono necessarie delle modifiche legislative, rileva il Governo in una nota, citando un rapporto sul tema del 2018. È anche fondamentale contrastare in modo efficace gli abusi e preservare l'integrità e la buona reputazione della piazza finanziaria ed economica elvetica.

Il sistema giuridico svizzero è già idoneo per la gestione di queste tecnologie, aggiunge il Consiglio federale, secondo cui sono necessari soltanto dei perfezionamenti. I pareri raccolti durante la consultazione sono stati complessivamente positivi e hanno permesso di rielaborare alcuni punti. Il Parlamento tratterà il progetto probabilmente all'inizio del 2020.

La tecnologia di registro distribuito (TRD; dall'inglese DLT, ossia "Distributed Ledger Technology") consente una gestione comune dei dati e in particolare una tenuta comune dei registri da parte di utenti che non si conoscono o non hanno un rapporto di fiducia, precisa il governo. La blockchain è una possibile forma di archiviazione dei dati in un sistema di questo tipo.