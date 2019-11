Società svizzere sempre più "vecchie"

LUCERNA - La popolazione attiva svizzera invecchia, ma le società non sembrano adeguarsi. Stando al primo barometro delle generazioni, pubblicato oggi dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna, le aziende elvetiche non favoriscono il trasferimento di conoscenze dai lavoratori esperti a quelli più giovani.

I ricercatori lucernesi, indica una nota, hanno coinvolto nello studio 93 grandi società e 323 piccole e medie imprese (PMI). Lo scopo era mostrare come i datori di lavoro nella Confederazione reagiscono all'evoluzione demografica e alla penuria di manodopera qualificata.

Su una nota massima di 100, le PMI hanno ottenuto 58 punti, facendo meglio delle aziende più grosse, ferme a 46. In quest'ultima categoria, si sono distinte ad esempio ABB, Credit Suisse, Hilti, Siemens e la Banca cantonale di Zurigo (ZKB).

Secondo Anina Hille, una delle esperte dell'alta scuola lucernese sul tema, le società hanno preso conoscenza dell'importanza dell'argomento, «ma l'azione lascia a desiderare». Ambiti quali il trasferimento di competenze e la collaborazione fra generazioni hanno ancora un grande margine di crescita.

Le imprese sono inoltre state interrogate sul loro appeal. Ne è scaturito che si ritengono attrattive per apprendisti, stagisti e, più in generale, per i lavoratori di sesso maschile. «Ciononostante, la maggior parte è convinta del valore portato dagli impiegati più in là con gli anni», aggiunge Hille. Quasi tutti i datori di lavoro hanno sottolineato l'importanza di conservare i salariati a carriera inoltrata.