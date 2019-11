La Chaux-de-Fonds avrà la sua moneta locale

LA CHAUX-DE-FONDS - A partire da domenica La Chaux-de-Fonds (NE) avrà la sua moneta locale. Denominata "Abeille" (ape), si presenta sotto forma di carta ricaricabile e sarà utilizzabile in circa 90 negozi, enti pubblici e servizi culturali o legati al divertimento.

La carta è stata svelata quest'oggi: secondo una nota del municipio, il design è «sobrio ed elegante». La grafica mostra due simboli della cittadina neocastellana: la torre Espacité, che offre una panoramica del centro storico, e il Pod, la strada principale. Il giallo ricorda invece i colori comunali.

La particolare valuta dà diritto a sconti e altri vantaggi. Può essere acquistata e ricaricata in una quindicina di luoghi. Per incoraggiare l'utilizzo dell'"Abeille", municipio e diverse imprese offriranno ai loro dipendenti premi e regali in valuta locale. L'obiettivo è quello di sostenere il commercio a chilometro zero.

«Fra dicembre 2019 e gennaio 2020 saranno messi in circolazione circa 220'000 franchi», viene precisato nel comunicato. Il legislativo comunale aveva accettato in agosto la creazione della moneta, in modo da rivitalizzare la compravendita a La Chaux-de-Fonds.