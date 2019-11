A Zurigo per fare l’apprendista da Facebook

ZURIGO - «La formazione di giovani con talento è sicuramente un obiettivo di Facebook». Sono le parole della manager Nicola Mendelsohn, che in un’intervista di recente rilasciata a 20 Minuten ha lasciato intendere che il gigante dei social network intende proporre posti di apprendistato anche a Zurigo. «Dei praticantati esistono già a Londra e Dublino - afferma - posso immaginare una proposta analoga anche in Svizzera, nell’ambito del sistema di formazione professionale». Entro la fine del 2020, Facebook intende portare da ottanta a duecento le persone impiegate a Zurigo. Mendelsohn lancia in ogni caso un invito a tutti i giovani che vivono in Svizzera: «Candidatevi da Facebook».

Lei (48 anni) lavora per il consorzio da sei anni, come vicepresidente per Europa, Medio Oriente e Africa. «Viaggio molto e lavoro a tempo pieno» racconta. Ma durante la sua attività professionale precedente diceva di lavorare solo dal lunedì al giovedì. «Allora ero attiva nel settore pubblicitario e mi ero resa conto che non potevo essere una buona madre e una buona partner, e allo stesso tempo dare tutto in ambito professionale». E aggiunge: «Ma in quattro giorni facevo il lavoro di cinque, lavoravo davvero duramente».