Quelli che su TikTok (un giorno) ci faranno i soldi

ZURIGO - «Amo questo gelato, e voi?», è la domanda che l'influencer svizzera Sara Lautenegger (25 anni e quasi 50mila follower su TikTok) ha fatto ai suoi fan in un post recente. Fra le mani, una vaschetta di un marchio ben noto.

Lei giura: «Non ho preso un centesimo», ma in un altro video la vediamo mentre dopo la palestra si deodora con uno spray, anche quello con l'etichetta bene in vista.

«È questo il futuro della pubblicità», giura Henrik Kammerman di Picstars, azienda che gestisce il marketing attraverso gli influencer. Questo perché «TikTok ha un margine di crescita più ampio di quello di Instagram» e qundi è un vero e proprio Eldorado tutto da conquistare.

Ma, badate bene, non è una cosa facile sopratutto se si è svizzeri: «Questo perché gli utenti vedono prima i contenuti globali e solo in un secondo momento quelli locali. Non è detto, quindi, che per le aziende elvetiche sia un buon vettore promozionale».

Una svolta potrebbe arrivare nel 2020 quando TikTok stessa lancerà il suo “marketplace per influencer”: «La mossa permetterà alle aziende di scegliere le personalità migliori per loro», spiega Kammerman. Un'opportunità che piace a Sara: «Sarebbe davvero bello, perché l'app sostiene e diffonde a più persone i tuoi contenuti».

Ma resta quel grande ma... non è pubblicità occulta? «Se si tratta di promozione dev'essere sempre esplicitato», conferma Thomas Meier della Commissione svizzera per la lealtà. Questo perché, soprattutto i giovani(ssimi), fanno fatica a distinguere i contenuti pubblicitari e quelli che non lo sono.