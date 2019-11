Se la ricerca di lavoro è lunga, ecco come farcela al meglio

LUGANO - Stando a uno studio recente della compagnia di recruting americana Randstad, il tempo medio di ricerca di un nuovo lavoro si attesta attorno ai 5 mesi. Un numero che, riporta Forbes, è ovviamente da prendere con le pinze ma che comunque può essere indicativo sul fatto che – con il mercato attuale – il tempo passato a mandare curriculum e a leggere annunci è spesso e volentieri relativamente lungo. Per ogni profilo professionale, e per ogni persona, il percorso sarà differente. Dopo tanti mesi, come possiamo far valere il tempo impiegato come asset a nostro favore?

Stando al magazine una buona risposta da dare a un eventuale colloquio è spiegare che si è trattata di una ricerca selettiva e ben pianificata per trovare un nuovo posto a lungo termine. Non specificate mai quanto tempo è durata la ricerca e spiegate che siete rimasti positivi e attivi, magari dedicando il vostro tempo alla famiglia, al volontariato o altri lavoretti. In ogni caso, durante la vostra ricerca, non dimenticate di prendervi cura di voi stessi: si tratta di un periodo impegnativo che però, prima o poi, finirà.