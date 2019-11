Unilabs, fasi iniziali per vendere a 4,4 miliardi di franchi

GINEVRA - L'impresa ginevrina Unilabs, specializzata nelle analisi mediche di laboratorio, è in vendita: lo sostiene l'agenzia Bloomberg, secondo cui la società di investimenti britannica Apax Partners sta lavorando a una possibile transazione. Il prezzo di vendita si aggirerebbe attorno ai 4 miliardi di euro, pari a circa 4,4 miliardi di franchi.

Le discussioni sono tuttavia ancora alle fase iniziali, sostiene Bloomberg citando fonti vicine al dossier, precisando che a fare da consulente è la banca Rotschild & Co. Per il momento, le parti in gioco non hanno voluto commentare la notizia.

Presente anche in Ticino, Unilabs è stata fondata nel 1987 e acquisita nel 2007 dalla svedese Capio, che ha poi proceduto a ritirarla dalla Borsa svizzera. L'azienda ginevrina impiega circa 12'000 dipendenti e realizza una fatturato annuale superiore al miliardo di franchi.