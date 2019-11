Ermotti: una concentrazione del settore bancario europeo è «inevitabile»

ZURIGO - Nel prossimi anni ci sarà un processo di concentrazione del settore bancario europeo. «È inevitabile», ha detto il CEO di UBS Sergio Ermotti in occasione di una manifestazione a Zurigo. Ciò sarà dovuto alle sovraccapacità del settore.

Le banche europee si trovano in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti statunitensi, che possono realizzare profitti elevati nel loro mercato interno, molto più ampio.

La stessa UBS è alla ricerca di nuove opportunità di crescita, ad esempio in Giappone (con la Sumitomo Mitsui Trust) e in Brasile (con il Banco do Brasil). Questa è tuttavia solo una delle possibilità per crescere, anche perché queste partnership sono complesse e possibili solo con pochi istituti a livello mondiale, ha detto Ermotti.