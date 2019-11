Aumentano i patrimoni in gestione per EFG International

ZURIGO - Gli averi gestiti da EFG International sono saliti a fine ottobre a 150,7 miliardi di franchi da 147,6 miliardi a fine giugno. Lo ha comunicato oggi l'istituto di credito con una filiale anche a Lugano.

Gli afflussi netti di nuovi capitali, precisa una nota, sono cresciuti dell'1,7% tra gennaio e ottobre su base annua. Nella seconda metà dell'anno si sono registrati «forti» afflussi nel Regno Unito, nell'Europa continentale e in Medio Oriente.

I margini, tuttavia, subiscono una «notevole» pressione. Tale fenomeno si spiega, secondo la banca, con i bassi tassi d'interesse e la scarsa attività della clientela. La banca continua quindi a tenere sotto stretto controllo i costi, specie per quanto riguarda l'integrazione dell'ex BSI.

Oltre a ciò, saranno prese ulteriori misure per il contenimento degli aggravi. In questo modo, EFG vuole garantire che il rapporto costi/ricavi scenda al 72-75% entro la fine del 2022, come promesso. Alcune di queste misure sono già state introdotte e dovrebbero migliorare l'efficienza operativa del Gruppo già nel 2020.

EFG è sulla buona strada anche per quanto attiene alla crescita. Stando alla banca sono stati compiuti progressi significativi nell'attuazione del piano strategico 2022. Finora quest'anno sono state assunti 157 nuove consulenti alla clientela. Si tratta di un numero significativamente superiore ai previsti 75-100 collaboratori promessi all'anno.

Inoltre, all'inizio del 2020 EFG unirà i settori "Glabal markets" e "Treasury & ALM" in un'unica divisione, diretta da Kurt Haueter. In precedenza Haueter era a capo della divisione EFG Treasury & ALM. Maurizio Moranzoni, responsabile di "Global Markets" si ritira a vita privata. Moranzoni era entrato a far parte di EFG nell'ambito dell'acquisizione di BSI.