Da oggi è possibile aprire un conto presso la criptobanca Seba

ZUGO - Da subito la clientela svizzera può aprire un conto presso la criptobanca zughese Seba, a cui l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) aveva concesso un'autorizzazione bancaria in agosto. Per i clienti esteri di paesi scelti la scadenza è fissata a dicembre.

Il presidente della direzione Guido Bühler ha spiegato in una conferenza stampa odierna a Zurigo che punta a banche, gestori patrimoniali, casse pensioni, aziende e investitori professionali privati. Nessun accesso invece per la piccola clientela: nel mirino ci sono soprattutto privati benestanti.

Con un conto presso la banca i clienti saranno in grado di conservare almeno cinque criptovalute, tra cui Bitcoin, Ether, Stellar, Litecoin ed Ether Classic, e di convertirle online anche in valute tradizionali. Oltre all'accesso via App e un conto e-banking i clienti ricevono anche una carta bancaria utilizzabile nei comuni punti vendita in tutto il mondo.