Swiss Life: premi e proventi in progressione

ZURIGO - Nei primi nove mesi dell'anno Swiss Life ha incassato 18,0 miliardi di franchi di premi, corrispondenti a un aumento del 25% in valuta locale rispetto all'esercizio precedente. Sensibile incremento - del 17% - anche per i proventi per commissioni e spese, che si sono attestati a 1,3 miliardi, si legge in una nota odierna dell'assicuratore.

Il motore della crescita è stato il mercato previdenziale elvetico. In Svizzera, viene sottolineato nel comunicato, Swiss Life ha registrato premi per 11,6 miliardi, contro i 7,8 miliardi di dodici mesi prima.

In particolare, l'espansione degli affari con la clientela aziendale è stata notevole (+54%). Ciò è in primo luogo riconducibile al ritiro della concorrente Axa dall'assicurazione completa, che ha permesso di ottenere molti nuovi clienti. Per quanto riguarda l'estero, il gruppo zurighese ha incassato in Francia premi per 4,2 miliardi (+1%) e in Germania per 982 milioni (+4%).

La progressione nei primi tre trimestri del 2019 alla voce proventi per commissioni e spese è stata sostenuta anche da acquisizioni effettuate l'anno scorso e da effetti di consolidamento, indica Swiss Life. Le riserve tecniche a favore degli assicurati sono pure salite, del 6%.

Nel settore degli investimenti per clienti terzi, la divisione preposta alla gestione patrimoniale del principale assicuratore vita svizzero ha realizzato un afflusso di nuovi capitali netti pari a 6,5 miliardi. Le attività in gestione si sono attestate a 79,8 miliardi, per un aumento del 12% rispetto a fine 2018.

«L'ulteriore ampliamento delle operazioni che generano tasse e commissioni mostra che le nostre offerte di consulenza e servizi sono molto richieste», ha commentato, citato nella nota, il CEO del gruppo Patrick Frost.