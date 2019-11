Credit Suisse: Lohmann nuovo CFO dell'International Wealth Management

ZURIGO - Gerhard Lohmann è il nuovo Chief Financial Officer (CFO) della divisione International Wealth Management di Credit Suisse. L'ormai ex impiegato del riassicuratore Swiss Re, assumerà questa funzione dal 20 di febbraio 2020. Suo diretto superiore sarà l'ex CFO Philipp Wehle, succeduto a Iqbal Khan - ora all'UBS - come responsabile della gestione patrimoniale internazionale.

Lohmann è entrato in Swiss Re nel 2012 in qualità di CFO della divisione Riassicurazione, ha dichiarato oggi un portavoce della banca all'agenzia di stampa finanziaria AWP. In precedenza aveva già lavorato per Credit Suisse per più di undici anni, tra l'altro anche come CFO nell'Asset Management.