UPC nasconde gli sconti ai suoi clienti

ZURIGO - Internet superveloce a metà prezzo, l’esperienza della televisione digitale sottocosto, supersconti sui nuovi smartphone. Nel settore delle telecomunicazioni le offerte sono sempre più allettanti… ma sono pensate soltanto per i nuovi clienti.

Lo ha sperimentato di recente anche Beni S., da anni fedele cliente di UPC. Sul sito dell’azienda ha trovato una promozione per un collegamento internet superveloce a 49 franchi mensili invece di 89. Nel momento in cui si è collegato al suo account per cambiare il suo abbonamento l’offerta è però misteriosamente scomparsa. Anzi, per il medesimo abbonamento gli veniva proposto un prezzo di 99 franchi.

Il consiglio: contattare il fornitore - «È una presa in giro» afferma Jean-Claude Frick, esperto di telecomunicazioni di Comparis. Nel settore la concorrenza è molta, pertanto «tutti quanti cercano di togliere clienti agli altri». Per Frick è anche fastidioso che per i clienti esistenti non vengano automaticamente attivate le nuove offerte. O che vengano perlomeno informate sulle stesse.

Come fare dunque per approfittarne? L’esperto consiglia di contattare direttamente il fornitore per domandare se non sia possibile ottenere l’offerta prevista per i nuovi clienti. Spesso si riesce così ad avere perlomeno uno sconto. E un’altra opzione è di minacciare la disdetta.

UPC, contattata da 20 Minuten, conferma che le offerte pensate soltanto per i nuovi clienti online non vengono mostrate alla clientela esistente. Mister Prezzi fa invece sapere che le promozioni destinate ai nuovi clienti sono legali. Ma gli operatori devono mettere in conto che in questo modo rischiano di scontentare i clienti esistenti.