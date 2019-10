BERNA - La decisione di Eurobus di interrompere il servizio di bus a lunga percorrenza in Svizzera dimostra che non esiste una domanda per questo tipo di trasporti nel nostro paese. Il sindacato del personale dei trasporti (SEV) chiede quindi all'Ufficio federale del trasporti (UFT) di non rilasciare altre concessioni per linee a lunga percorrenza.

L'esperimento degli autobus a lunga percorrenza è fallito. «Questo modello di business non è praticabile», sottolinea il sindacato in un comunicato, criticando anche le condizioni di lavoro e salariali precarie. Il SEV ricorda che già prima dell'arrivo di Eurobus-"Swiss Express" aveva denunciato la mancanza di «studi seri che dimostrino la necessità di creare una rete di bus a lunga percorrenza in Svizzera». «Questa è pura ideologia e i fatti lo dimostrano», afferma il vicesegretario Christian Fankhauser, citato nella nota.

Ieri la società Eurobus ha annunciato l'interruzione per fine novembre dell'offerta "Swiss-Express", che comprende le linee Lugano-Basilea, Ginevra-San Gallo e Zurigo-Montreux (VD). Lo scorso dicembre l'azienda aveva già soppresso i collegamenti tra Coira e Zurigo e tra Martigny e Sion per mancanza di clienti.

Solo poche ore dopo l'annuncio, si è fatto avanti un potenziale successore: l'azienda austriaca Dr. Richard che ha già chiesto la concessione per le linee Zurigo Aeroporto-Zurigo-Berna, Zurigo-Basilea-Berna e Zurigo-Lucerna-Berna.

Per il SEV nessuna nuova concessione dovrebbe essere rilasciata. «Questa concorrenza sleale al trasporto su rotaia è un controsenso poiché la Confederazione investe miliardi per le ferrovie», afferma il sindacato.

Dr. Richard è ottimista e parte dal presupposto che dopo l'interruzione della attività di Eurobus non ci sono ragioni per negare la concessione. Secondo l'azienda austriaca anche in Svizzera i bus a lunga percorrenza sono un valido complemento al trasporto pubblico su rotaia e su strada.

Il direttore di Eurobus "Swiss-Express", Roger Müri, ieri aveva precisato che il suo gruppo continua a credere al progetto legato ai bus a lunga percorrenza e che il servizio è sospeso solo «temporaneamente». Müri ha inoltre criticato le attuali condizioni quadro in materia: "per permettere ai bus a lunga percorrenza in Svizzera di diventare un complemento al trasporto pubblico, devono cambiare le regole attuali", ha detto dall'agenzia Keystone-ATS.