Swiss Entrepreneurs Fund effettua i primi investimenti

ZURIGO - Al termine del periodo di raccolta di capitali lo "Swiss Entrepreneurs Fund", creato in febbraio per aiutare le start-up e le piccole e medie imprese (PMI) innovative, ha effettuato i primi investimenti, acquisendo una partecipazione nelle aziende Nexxiot e SkyCell.

Stando a una nota odierna della Swiss Entrepreneurs Foundation, attraverso un fondo terzo saranno indirettamente sostenute anche altre ditte. Intanto i prossimi investimenti diretti sono già in fase di preparazione. Nei prossimi mesi il fondo raccoglierà altro denaro da investitori: lo Swiss Entrepreneurs Fund intende disporre di circa 500 milioni di franchi.

La società informatica Nexxiot è nata nel 2015 come spin-off del Politecnico federale di Zurigo, ha sede nella città sulla Limmat e conta succursali in Germania e Stati Uniti. Sviluppa soluzioni logistiche integrate con sensori IoT (Internet of Things, internet delle cose) per vagoni merci, container e pallet per il trasporto aereo. Attualmente Nexxiot dà lavoro a una settantina di persone.

Da parte sua SkyCell è stata fondata nel 2012 ed è pure insediata a Zurigo, impiega circa 75 dipendenti a livello mondiale ed è specializzata nella produzione e logistica di container refrigerati per l'industria farmaceutica. Otto dei venti maggiori gruppi del settore sono clienti di SkyCell.

Il fondo era stato lanciato congiuntamente da Swiss Entrepreneurs Foundation, Mobiliare (che con una partecipazione di al massimo 100 milioni, a seconda del volume del fondo, è al momento il principale investitore), Credit Suisse e UBS. Esso intende investire in modo diretto (almeno il 20%) o attraverso altri fondi in aziende con potenziale di crescita.

La gran parte degli investimenti dovrebbe essere indirizzata verso ditte che hanno sede in Svizzera o che nella Confederazione generano un'importante quota di valore aggiunto: il 50-66% del denaro sarà investito in società elvetiche, il resto soprattutto in imprese dei paesi vicini.

L'iniziativa è frutto dell'impegno del mondo economico e politico. Era stata lanciata nel dicembre 2017 con il patronato dell'allora consigliere federale Johann Schneider-Ammann. Dall'inizio del 2019 la fondazione gode del patronato del suo successore alla testa del Dipartimento federale dell'economia, Guy Parmelin. Schneider-Ammann rimane presidente onorario.

Obiettivo dell'entità giuridica senza scopo di lucro è rafforzare la posizione della Svizzera quale nazione di punta nel campo dell'economia e dell'innovazione, favorendo così la creazione di posti di lavoro. Questo avviene attraverso lo strumento del fondo, come pure attraverso altri progetti.