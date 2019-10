Importante commessa per Stadler Rail

BUSSNANG - Il produttore turgoviese di materiale ferroviario Stadler Rail si è aggiudicato un'importante commessa in Austria. L'ordine, che comprende 15 treni a due piani del tipo KISS, ammonta a quasi 300 milioni di euro ed è stato concluso con Austrian Train Finance, ha comunicato oggi Stadler Rail. Il contratto comprende anche la manutenzione completa della flotta.

Con l'attuale ordinazione Stadler fornirà per la terza volta treni alla Westbahn. Il produttore turgoviese ha avuto la meglio sul concorrente cinese CRRC. La PCS holding di Peter Spuhler detiene una partecipazione del 100% nella Austrian Train Finance AG.

I nuovi treni Intercity - secondo il comunicato - sono previsti per la linea Vienna-Salisburgo e sostituiranno la flotta esistente, che sarà venduta alla Deutsche Bahn (DB).

Poiché i treni della Westbahn di prima generazione non sono ancora autorizzati per la Germania e i treni di seconda generazione necessitano una modifica per passare da 160 a 200 chilometri all'ora, Stadler sarà responsabile anche della conversione e della certificazione per la Germania per i 17 treni venduti a DB.