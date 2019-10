Roche rinvia ancora il termine per l'acquisizione di Spark

BASILEA - Roche ha nuovamente rinviato la scadenza per l'acquisizione miliardaria di Spark Therapeutics, società americana specializzata nelle terapie geniche, allo scopo di lasciare alla Federal Trade Commission (FTC), l'autorità americana di sorveglianza della concorrenza, e a quella britannica Competition and Markets Authority (CMA) il tempo di esaminare le implicazioni dell'operazione.

Il nuovo termine è ora il 25 novembre rispetto al 30 ottobre previsto precedentemente, ha comunicato oggi il gruppo.

Restano peraltro invariate le condizioni dell'operazione stabilite all'inizio dell'anno tra Roche e i responsabili dell'azienda di Filadelfia: Roche offre 114,50 dollari per azione di Spark Therapeutics, per un ammontare totale di 4,3 miliardi di dollari. Spark è stata la prima ad aver ricevuto, nel 2017, il via libera dalle autorità americane per una terapia genica.