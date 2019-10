Da dicembre centinaia di medicinali costeranno di meno

BERNA - Nel quadro del riesame periodico dei medicinali rimborsati dall'assicurazione obbligatoria, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha ridotto in media del 16,3% il prezzo di 257 preparati. Con tale riduzione, che entrerà in vigore da dicembre, sono attesi risparmi per oltre 100 milioni di franchi.

L'esame effettuato nel periodo 2017-2019 ha quindi permesso di risparmiare circa 450 milioni di franchi, sottolinea l'UFSP in un comunicato odierno.

Dal 2017, l'Ufficio federale analizza annualmente secondo i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità un terzo dei medicamenti dell'elenco delle specialità (ES), dove figurano tutti quelli rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Nel 2019 ha effettuato il riesame dell'ultimo terzo: ne facevano parte, tra gli altri, preparati impiegati per cuore e sistema cardiocircolatorio nonché in infettivologia e oftalmologia. L'UFSP ha deciso di abbassare i prezzi di 257 dei 478 prodotti originali riesaminati (54%). Per i rimanenti non si è resa necessaria alcuna riduzione visto che, confrontati con altri e con quelli degli Stati di riferimento, risultavano ancora economicamente convenienti. Per 10 preparati originali l'abbassamento dei prezzi non è ancora definitivo a causa dei ricorsi presentati, precisa la nota odierna.

L'anno prossimo il riesame riprenderà il suo normale ciclo triennale. A passare al setaccio saranno, come nel 2017, i prezzi di medicinali di gastroenterologia e oncologia.