Da Coop niente più sacchetti di plastica gratis

BERNA - Dal 1° gennaio 2020 in tutti i formati del commercio al dettaglio svizzero appartenenti al gruppo Coop non si distribuiranno più sacchetti di plastica gratuiti.

L'accordo settoriale volontario del 2016 per la riduzione dei sacchetti di plastica monouso si è dimostrato vincente. In questi anni, nei supermercati Coop è stato possibile ridurre di oltre l'85% l'utilizzo dei sacchetti usa e getta. E Coop riesce a risparmiare ogni anno circa 850 tonnellate di plastica nuova. Entro la fine del 2019, la Swiss Retail Federation e il CI Commerce de détail Suisse estenderanno l'accordo settoriale anche ai sacchetti di plastica riutilizzabili e al settore Non-Food.

Applicazione rapida - Già a partire dal prossimo anno Coop rinuncia alla distribuzione gratuita di ogni sorta di sacchetto di plastica, presso tutte le casse dei suoi formati nel commercio al dettaglio. L'iniziativa interessa Coop Edile+Hobby, Coop City, Interdiscount, Fust, Coop Vitality e Import Parfumerie; a oggi tutti gli altri esercizi hanno già smesso di distribuire sacchetti di plastica.

Nel settore Non-Food e nei supermercati si continuano a offrire sacchetti di plastica ma a pagamento. Anche in questo caso il ricavato è destinato al Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile con cui vengono finanziati progetti innovativi e sostenibili.

Alternative ecologiche - Coop ha già dimostrato come sia possibile eliminare la plastica dal settore alimentare utilizzando alternative ecologiche. Ad esempio, introducendo i sacchetti multiuso (Multi-Bag) per l'acquisto di frutta e verdura, Coop ha ridotto di oltre il 10% l'impiego dei sacchetti monouso. Attualmente l'azienda sta elaborando anche per il settore Non-Food una soluzione ecologica in alternativa ai comuni sacchetti di plastica usando, per esempio, materiali riciclati o cellulosa. In futuro i clienti Coop potranno scegliere di utilizzare i sacchetti di plastica quando ne hanno bisogno, di rinunciarvi o di ricorrere alle alternative ecologiche.