Apple Pay accessibile anche con Visa e Mastercard

ZURIGO - D'ora in avanti Apple Pay sarà accessibile anche ai possessori di Visa e Mastercard. Il sistema di pagamento mobile del gigante californiano è infatti disponibile anche per i clienti dello specialista svizzero delle transazioni senza contante Viseca, che emette le due carte di credito.

Apple Pay consente di pagare in modo semplice, sicuro e riservato, sottolinea in un comunicato odierno il gruppo Aduno, di cui Viseca fa parte. Lo strumento sviluppato dall'azienda di Cupertino consente di pagare in negozi o ristoranti oppure di fare acquisti su app o su Internet tramite dispositivi del mondo Apple, come ad esempio iPhone o Apple Watch.

Con questa novità, Viseca amplia la propria gamma di soluzioni di pagamento mobili e risponde alla crescente domanda di opzioni digitali innovativi nel settore, si legge nella nota. La possibilità di usufruire di Apple Pay viene offerta anche a chi possiede una carta di debito, una prima in Svizzera.