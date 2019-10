Evolve il mercato dell'auto: si guarda alle vendite online e al noleggio

ZURIGO - In futuro si comprerà l'auto su internet? Un concessionario svizzero ne è convinto e offre già oggi questa possibilità. E secondo gli esperti l'esempio potrebbe fare scuola, al pari del noleggio prolungato, una modalità che permette di cambiare spesso la vettura.

In marzo, Elon Musk, Ceo della casa automobilistica statunitense Tesla, ha annunciato di volere in futuro vendere le sue auto elettriche solo sul web, un passo che dovrebbe contribuire ad abbassare i prezzi. In Svizzera un concessionario lo sta già facendo: l'azienda Auto Kunz di Wohlen (AG) offre ai suoi clienti un acquisto online con consegna a domicilio, spiega il proprietario dell'impresa, Roger Kunz, all'agenzia finanziaria Awp. In tal modo vengono proposti veicoli nuovi a prezzi d'importazione. «Molti concessionari di automobili hanno paura di internet perché temono per la loro esistenza», sostiene Kunz. A suo avviso però la tendenza verso l'acquisto online non può essere fermata.

A differenza di Kunz, i grandi rivenditori sono diffidenti: la portavoce di Amag Roswitha Brunner sostiene che attualmente non vi è una grande pressione sugli affari tradizionali, ma ammette che questo potrebbe cambiare, anche a causa di operatori come Auto Kunz. Questi aumentano l'interesse dei clienti ad acquistare sul web, ragione per cui Amag segue "da vicino" questo sviluppo. Secondo Brunner l'acquisto di un'automobile non deve comunque essere paragonato a quello di un maglione. «Le sensazioni continuano ad avere un ruolo importante e si vuole ancora provare un veicolo prima di comprarlo».

Analoga è la posizione dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA). «In base alla nostra esperienza, la domanda di acquisto diretto su internet in Svizzera è attualmente bassa», afferma il membro della direzione Markus Aegerter.

Molto più convinto del potenziale del segmento in questione è Ferdinand Dudenhöffer, professore di economia automobilistica presso l'Università di Duisburg-Essen. Per l'esperto saranno però soprattutto i nuovi operatori a usare la rete. «Il problema delle case automobilistiche tradizionali è che vogliono fare la doccia senza bagnarsi», afferma lo specialista. Vogliono cioè trarre profitto senza correre rischi. Dal momento che hanno sempre lavorato insieme ai loro partner commerciali classici non sono interessati alle innovazioni. Dal punto di vista del consumatore l'acquisto online è però sensato: «La vendita attraverso un garage classico comporta costi aggiuntivi di circa il 12% per veicolo».

Dudenhöffer vede un grande potenziale non solo nella vendita diretta online, ma anche in nuovi modelli di vendita sulla scia della sharing economy, l'economia della condivisione. «Gli abbonamenti per l'auto sono già popolari: si tratta di una nuova forma di leasing in cui i clienti possono cambiare modello in qualsiasi momento», spiega il professore.

Come per Netflix, il sistema con tariffa forfettaria sembra essere sbarcato anche nel settore automobilistico e pure in Svizzera, attraverso start-up quali Carvolution, Juicar o Upto. Con Carvolution, ad esempio, l'auto può essere cambiata ogni tre mesi.

Kunz spiega l'attrattiva degli abbonamenti forfettari per auto con la loro flessibilità. «In estate si può guidare una decappottabile, in inverno si può optare per un SUV e andare in montagna e tra i due periodi si può anche fare a meno della vettura, considerati magari i lunghi soggiorni all'estero».

Secondo Dudenhöffer gli abbonamenti auto sono particolarmente interessanti perché i clienti non corrono rischi se non sono soddisfatti di una vettura. «Inoltre sono attraenti per i giovani».