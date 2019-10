Per i medicamenti paghiamo 1,1 miliardi di troppo

ZURIGO - Per la prima volta un'indagine rivela quanto si potrebbe risparmiare in Svizzera se i medicamenti costassero come nei Paesi europei con un tenore di vita comparabile. E la cifra, calcolata dall'associazione di casse malati Santésuisse, è importante: 1,1 miliardi di franchi, riporta la SonntagsZeitung.

Ciò significa che, se da noi si pagassero i farmaci quanto in questi Paesi, una famiglia di quattro persone potrebbe beneficiare di una riduzione dei premi di circa 380 franchi all'anno (o circa 32 franchi al mese), valuta Santésuisse. Secondo il presidente dell'associazione, Heinz Brand, il Consiglio federale non dovrebbe più tollerare che «molti medicamenti il cui brevetto è scaduto costino fino al 100% in più che all'estero».

La lobby farmaceutica, dal canto suo, sta già facendo opposizione contro le misure proposte per la riduzione dei prezzi dei farmaci. Per Anita Geiger, dell'associazione farmaceutica Interpharma, una verifica dei prezzi annuali come quella richiesta da Santésuisse comporterebbe in particolare «la quadruplicazione delle spese per le autorità e le aziende e in nessun caso garantirebbe i risparmi previsti».