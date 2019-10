Un sito internet per risparmiare sul riscaldamento

BERNA - Inquilini e proprietari avranno ora a disposizione un nuovo mezzo per valutare i costi di riscaldamento e i potenziali risparmi grazie al sito internet testcostiriscaldamento.ch, in fase i lancio. Lo scopo è quello di favorire un comportamento più rispettoso del clima modificando le proprie abitudini, spiega un comunicato.

In Svizzera gli edifici, soprattutto quelli con riscaldamento a nafta e a gas, sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni di CO2. Circa un milione e mezzo di abitazioni hanno un isolamento insufficiente e molti impianti hanno impostazioni sbagliate, per questo spesso si spende troppo in riscaldamento. Basterebbero semplici accorgimenti per risparmiare energia, CO2 e denaro, precisa il sito.

Compilando un questionario online è possibile scoprire quanto si spende per il riscaldamento in confronto ad altre persone che vivono in abitazioni simili tenendo conto della località, dell'altitudine e dei gradi-giorno di un'abitazione.

Il sito è stato creato da Energie Zukunft Schweiz, dell'Associazione svizzera inquilini e dell'associazione di proprietari immobiliari Casafair, con il sostegno degli uffici federali dell'energia e delle abitazioni.