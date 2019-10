Aryzta cede il 43% di partecipazione a Picard per 156 milioni di euro

ZURIGO - Il panificio industriale Aryzta ha trovato un acquirente per la maggior parte della sua partecipazione nel distributore francese di prodotti surgelati Picard. L'azienda vende una quota del 43% alla società Invest Group Zouari (IGZ) per 156 milioni di euro (circa 170 milioni di franchi).

Aryzta conserverà una quota del 4,5% in Picard, che sarà venduta successivamente, ha comunicato oggi il gruppo. La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità di concorrenza. La conclusione dell'operazione è prevista per il quarto trimestre del 2019.

Nel 2017 Aryzta, in difficoltà, aveva avviato un vasto programma di disinvestimento delle attività non strategiche. La cessione delle quote in Picard dovrebbe generare proventi per 380 milioni di euro.