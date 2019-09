Libra, per Berna «è necessario coordinarsi a livello internazionale»

BERNA - È necessario coordinarsi a livello internazionale in vista dell'eventuale lancio di Libra, la criptovaluta di Facebook, tenuto conto della portata globale del progetto. È quanto indica una presa di posizione odierna della Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Per la SFI, «la scelta di Ginevra come sede dell'organizzazione è un segnale positivo per la Svizzera come piazza economica e finanziaria aperta e innovativa». Tali progetti innovativi comportano opportunità e rischi che devono essere affrontati in modo proattivo, si legge in una dichiarazione odierna.

Il dispositivo elvetico di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è neutrale dal punto di vista tecnologico e si applica anche agli attivi virtuali.

Le autorità svizzere cercano il dialogo con le autorità estere e partecipano attivamente all'analisi di quelle criptovalute giudicate stabili, ossia collegate ad un paniere di divise, in seno agli organismi competenti, come il Financial Stability Board.

Il 23 di agosto scorso a Berna, rappresentanti della SFI e di altre autorità svizzere hanno incontrato una delegazione parlamentare statunitense per discutere, tra l'altro, del progetto Libra.

Il 10 settembre 2019, la SFI ha ricevuto anche il sottosegretario statunitense al Tesoro Sigal Mandelker. I colloqui si sono concentrati sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché sulle criptovalute in generale.

La SFI ricorda inoltre che l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari ha indicato che il progetto, come previsto, sarà considerato come un sistema di pagamento e richiederà un'autorizzazione corrispondente.