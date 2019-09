Ikea ritira il bavaglino per bambini Matvrå

ZURIGO - Ikea ritira dal mercato Matvrå, il bavaglino per bambini in due pezzi blu e rosso a causa di pericolo di soffocamento. Tutti i clienti che hanno acquistato il bavaglino sono invitati dall'azienda a sospenderne l’utilizzo e a contattare Ikea per restituire il prodotto, in modo da ottenere il rimborso completo o un prodotto analogo. Non è necessario esibire alcuna prova di acquisto (scontrino).

Ikea ha comunicato che prende molto sul serio la sicurezza dei propri prodotti, che vengono testati e soddisfano le normative e le leggi in vigore. «Nonostante ciò, Ikea ha ricevuto delle segnalazioni di possibile distacco del bottone di Matvrå. Il pezzo potrebbe essere potenzialmente ingoiato, con conseguente pericolo di soffocamento».

I bavaglini con lo stesso nome, Matvrå frutta/verdura, verde/giallo sono sicuri poiché il materiale impiegato e il modello sono differenti.

Ikea si scusa per gli eventuali disagi. Per maggiori informazioni si prega di contattare il servizio clienti Ikea al numero 0800 000 007. Chiamata gratuita.