Tagli pesanti alla Ferag: saltano 136 posti di lavoro

HINWIL - Si concretizzano i contorni del pesante taglio occupazionale che interessa la Ferag di Hinwil (ZH): l'azienda familiare attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi di trasporto per l'industria grafica e la pubblicità diretta nei prossimi mesi cancellerà 136 posti di lavoro.

L'ampiezza definitiva delle misure di ristrutturazione è stata decisa al termine del periodo di consultazione, ha indicato oggi l'impresa. Un mese fa si era parlato di un taglio dell'organico che sarebbe potuto arrivare a 150 posti. Attualmente a Hinwil sono impiegate 512 persone.

È previsto un piano sociale che propone il sostegno alla ricerca di posti di lavoro per chi ha più di 40 anni o è da almeno dieci anni in forza all'impresa, nonché il prepensionamento per circa 20 dipendenti. I 61 apprendisti manterranno per contro l'impiego.

Stando alla direzione la cancellazione di posti è dovuta al rapido cambiamento strutturale in atto nel settore dei media e avviene all'interno di una profondo riorientamento dell'azienda, volto a riportarla sul cammino della redditività. L'obiettivo è sviluppare il comparto dell'intralogistica, che concerne i flussi di merci e materiali all'interno dell'area di un'azienda.

Ferag è un'azienda che può contare su una storia ultrasessantenne. Le fondamenta della ditta - nata nel 1957 - sono state poste dall'imprenditore e ingegnere Walter Reist. Insieme alle società WRH Global e Denipro, Ferag appartiene oggi alla WRH Walter Reist Holding. L'azienda, nel complesso, svolge un'attività su scala mondiale con circa 1000 dipendenti.