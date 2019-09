Gli investitori si aspettano che la BNS abbassi i tassi

ZURIGO - Gli investitori si aspettano che la Banca nazionale svizzera (BNS) abbassi ulteriormente i tassi: è questo il modo di interpretare gli ultimi movimenti della moneta elvetica secondo l'esperto di divise di UBS Thomas Flury.

Contrariamente a quanto ci si aspettava il franco negli ultimi giorni non si è rafforzato: al momento gli operatori evitano investimenti nella valuta svizzera, spiega Flury in un'intervista pubblicata dal portale online Cash. Questo perché l'opinione dominante è che la BNS, la settimana scorsa, «abbia solo preparato il campo per un ulteriore abbassamento».

La grande domanda che si pongono gli specialisti è quando avverrà l'intervento: molti ritengono che la soglia sarà un corso dell'euro di 1,05 franchi. Stando a Flury molto dipenderà anche dalla rapidità di un eventuale rafforzamento del franco. A suo avviso la BNS dovrà però anche chiedersi se il prossimo taglio del costo del denaro non sarà anche l'ultimo in assoluto che sarà in grado di fare.

La pressione contro gli interessi negativi (oggi il tasso guida è del -0,75% e lo stesso vale, oltre una certa soglia, sui conti giro delle banche commerciali presso l'istituto) cresce da parte di risparmiatori, casse pensioni e delle banche stesse, che hanno paura a ribaltare gli oneri sui piccoli clienti perché temono di vederli scappare. C'è chi nel frattempo mette in dubbio anche l'efficacia stessa degli interessi negativi nello scongiurare il rafforzamento di una moneta. Altri non esitano a parlare di un gigantesco modello ridistribuivo, un balzello deciso autonomamente dalla BNS, senza legittimità democratica.