BCG, obiettivo sostenibilità per i 150 anni

COIRA - La Banca Cantonale Grigione (BCG) punta sulla sostenibilità: l'intera gamma di prodotti d'investimento sarà declinata verso una maggiore sensibilità in ambito ecologico e sociale, ha fatto sapere oggi l'istituto che l'anno prossimo compirà 150 anni. La sfida sarà raccolta da Daniel Fust, che il primo ottobre assume la presidenza della direzione.

Per il presidente del consiglio di amministrazione Peter Fanconi servono nuovi stimoli per consolidare il successo della banca. «Tanti anni di successo sono una buona base di partenza ma non un buon motivo per sottovalutare la necessità di cambiamento», gli ha fatto eco il nuovo Ceo Fust, citato in un comunicato odierno. A suo avviso tutto il settore è in movimento e occorre comprendere verso quale direzione si orientano le esigenze dei clienti.

«Competenza in termini di digitalizzazione e consulenza sono da tempo fattori di successo; ma la vera sfida per noi è il continuo sviluppo strategico e sostenibile della banca, affinché anche le generazioni future possano andarne fiere», ha sottolineato Fanconi.

Gli investimenti bancari dovranno diventare maggiormente rispettosi dell'ambiente, della protezione sociale e del buon governo di impresa: in tal modo la BCG è convinta di poter fornire un contributo per un mondo più sostenibile. In futuro non si potrà più fare a meno dei criteri di sostenibilità come fattori di rendimento nel portafoglio, si dicono convinti i vertici.

I dirigenti vogliono anche una banca più mobile. Si rendono necessari semplificazioni organizzative e nuovi modelli di collaborazione con partner interni ed esterni. Fust chiede una flessibilizzazione delle strutture e dei processi interni e punta molto su strutture di rete agili. «In vista della prevista carenza di personale qualificato in tutta la Svizzera e del ricambio generazionale sul mercato del lavoro, stiamo già lavorando per incrementare l'attrattiva quale datore di lavoro di domani», ha osservato Fust. Alla base rimarrà comunque il legame strategico con lo spazio economico e sociale dei Grigioni.

Per festeggiare il secolo e mezzo d'esistenza - la BCG è stata fondata nel 1870 - la società intende promuovere progetti a lungo termine e di ampio respiro, utili alle generazioni future. Un tema chiave sarà quello dell'acqua - in particolare lo scioglimento dei ghiacciai - e l'azienda intende dare il proprio contributo su questo tema investendo nella ricerca e nella sensibilizzazione. È prevista la creazione di un centro informativo sui ghiacciai nei Grigioni: maggiori dettagli saranno forniti nel 2020.

La BCG si dedicherà anche ampiamente a progetti di pubblica utilità nei settori della cultura, dello sport, del sociale e dell’economia/turismo. Verrà in particolare lasciato un segno nella promozione musicale, attraverso la piattaforma di commercializzazione di musica www.graubuendenmusik.ch, che sostiene i musicisti grigionesi di qualsiasi genere.

La Banca Cantonale Grigione è oggi presente in 52 località nel cantone trilingue e dà lavoro a circa 960 persone. L'istituto gode della garanzia dello stato: il cantone è pronto a risponde di tutti gli impegni della BCG qualora questa non fosse in grado di farvi fronte con mezzi propri.