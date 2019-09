L'ASIB chiede aumenti salariali per gli impiegati di banca

ZURIGO - Aumenti in busta paga del 2% nel settore finanziario: li rivendica l'Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB), in vista delle trattative salariali d'autunno. Almeno un dipendente su due dovrà godere di un ritocco di stipendio, specie se la retribuzione è rimasta ferma negli ultimi anni, afferma l'organizzazione.

Le ricerche del Politecnico di Zurigo hanno dimostrato che le imprese guadagnano soprattutto nel settore finanziario, ma negli ultimi anni lo sviluppo favorevole dell'attività bancaria non si è tradotta in una adeguata crescita delle remunerazioni degli impiegati, lamenta l'ASIB in un comunicato odierno.

Da anni - osserva l'associazione - gli istituti perseguono una politica basata su ritocchi individuali. Gli aumenti sono quindi distribuiti solo a una minoranza dei dipendenti. Questo approccio aumenta la fluttuazione dei dipendenti, soprattutto tra i più giovani, che spostandosi di azienda in azienda conseguono gli aumenti salariali desiderati. Al contrario, i dipendenti più anziani che lavorano nelle società da molti anni spesso sperimentano una stagnazione salariale "comprensibilmente demotivante", sostiene l'ASIB.

Tutto questo mentre il costo della vita sale: nel 2020 l'incremento medio del costo dell'assicurazione malattia di base salirà in Ticino del 2,5%, sottolinea l'organizzazione. Le uscite lievitano e le entrate rimangono ferme al palo.

L'ASIB rivendica che in tutta la Svizzera, compresa la piazza finanziaria ticinese, almeno il 50% dei dipendenti benefici di un aumento di stipendio, tenendo in considerazione in particolare coloro che non hanno potuto godere di adeguamenti negli ultimi anni. L'associazione si attende inoltre che tutti i datori di lavoro si facciano promotori della parità e che gli stipendi delle collaboratrici donne siano adattati ovunque non fosse stato ancora il caso. L'organizzazione chiede anche trasparenza: l'ASIB e le commissioni del personale si aspettano di ricevere informazioni adeguate sulla distribuzione degli aumenti salariali.